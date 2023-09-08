В Эрмитаж врезался беспилотник

Службу безопасности Эрмитажа насторожил квадрокоптер, который врезался в здание и упал у Зимней канавки в центре Петербурга. Ничего опасного в итоге не нашли, а хозяин аппарата так и не объявился.



Дрон накануне днем при плановом обходе обнаружила суточная охрана, рассказал 8 сентября «Фонтанке» ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко. Квадрокоптер проверили и обратились в полицию, поскольку полеты беспилотников в Петербурге запрещены.



«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — поделился наш собеседник.

