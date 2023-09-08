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    В Эрмитаж врезался беспилотник

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    70 комментариев

    Службу безопасности Эрмитажа насторожил квадрокоптер, который врезался в здание и упал у Зимней канавки в центре Петербурга. Ничего опасного в итоге не нашли, а хозяин аппарата так и не объявился.

    Дрон накануне днем при плановом обходе обнаружила суточная охрана, рассказал 8 сентября «Фонтанке» ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко. Квадрокоптер проверили и обратились в полицию, поскольку полеты беспилотников в Петербурге запрещены.

    «Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — поделился наш собеседник.

    Аппарат никто не глушил — он сам врезался в здание и рухнул у Советской лестницы, как заметно на видео с камер. Дрон оказался «штатным гражданским квадрокоптером», но в условиях запрета их запусков появление беспилотника не может не насторожить, отметил сотрудник службы безопасности. Впрочем, по его словам, теперь такое случается крайне редко.

    Беспилотник забрала полиция.

    Ранее из-за «единичных» беспилотников решили прикрыть небо над Ленобластью. В Петербурге запрет на запуск дронов продлили до 30 сентября.

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    ЭрмитажБеспилотники
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    Комментарии 70

    Гость08 Сен 2023 в 12:39
    началось...долетел таки.
    +0−0
    Гость08 Сен 2023 в 12:39
    Инструмент трубочиста .
    +0−0
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