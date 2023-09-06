Небо над Ленобластью прикроют из-за «единичных» беспилотников. Власти Ленобласти заявили о необходимости усилить контроль над воздушным пространством региона. Об этом со ссылкой на региональный комитет правопорядка и безопасности пишет 6 сентября 47news.

По словам вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, новые меры необходимы в связи с «единичными случаями обнаружения беспилотных летательных аппаратов над территорией различных районов».

В официальном телеграм-канале комитета сообщили, что эту тему обсуждали 6 сентября в региональном правительстве. Для того чтобы предотвратить несанкционированный запуск дронов, власти проводят «мероприятия <...> в рамках создания единой региональной схемы контроля воздушного пространства над регионом».

