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    Небо над Ленобластью прикроют из-за «единичных» беспилотников

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    Небо над Ленобластью прикроют из-за «единичных» беспилотников. Власти Ленобласти заявили о необходимости усилить контроль над воздушным пространством региона. Об этом со ссылкой на региональный комитет правопорядка и безопасности пишет 6 сентября 47news.

    По словам вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, новые меры необходимы в связи с «единичными случаями обнаружения беспилотных летательных аппаратов над территорией различных районов».

    В официальном телеграм-канале комитета сообщили, что эту тему обсуждали 6 сентября в региональном правительстве. Для того чтобы предотвратить несанкционированный запуск дронов, власти проводят «мероприятия <...> в рамках создания единой региональной схемы контроля воздушного пространства над регионом».

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    БеспилотникЛенинградская область
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