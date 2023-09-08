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    Дело пары, обвиняемой в сексуальном насилии над приемным сыном и родной дочерью с первых дней её жизни, передано в суд в Петербурге

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    Уголовное дело в отношении логиста Дениса Рунова и сотрудницы библиотеки Екатерины Синкиной зарегистрировал петербургский горсуд. В нем полтора десятка эпизодов по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Создание порнографических материалов».

    Об этом 7 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Так как потерпевшие — несовершеннолетние, судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Будет рассматриваться судьей единолично.

    Это история началась летом 2022 года, когда сотрудники уголовного розыска из базы Интерпола получили фото мальчика и девочки. Среди мирных снимков дома, на прогулках, на отдыхе попадались фото обнаженного мальчика, когда он спит, переодевается и просто стоит.

    Сотрудникам ГУУР МВД и «Детского» отдела уголовного розыска Петербурга удалось идентифицировать и детей, и их родителей. В сентябре 2022 года был задержан сначала Рунов. Он, по предварительной информации, почти сразу признал и то, что делал снимки, и то, что вступал с приемным сыном в половой акт: раза два в месяц на протяжении нескольких лет. Про супругу он говорил, что она ничего не знала.

    Но через несколько дней после обследования найденных в квартире Калининского района материалов была задержана и она. Женщина уверяла, что боялась мужа и совершала противоправные действия из страха. Но следствие ей не поверило.

    По версии СК, и мужчина, и женщина регулярно обнажались перед детьми, заставляли их обнажаться, совершали насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование. Якобы после рождения дочери уже на 8 день она стала жертвой инцеста.

    Все это снималось на фото и видео. Потом своих детей паре якобы стало мало, и они стали приглашать друзей детей в гости, где они также подвергались сексуальному насилию.

    СК уверен, что с 2011 года пара совершила не менее 10 эпизодов действий сексуального характера, изнасилования, изготовления и распространения детской порнографии: фото размещались в сети для обмена с пользователями, которые размещают такой же контент.

    В правоохранительных органах, несмотря на передачу дела в суд, уверены, что еще установлены не все жертвы пары. Работа продолжается.

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