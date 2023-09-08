Дело пары, обвиняемой в сексуальном насилии над приемным сыном и родной дочерью с первых дней её жизни, передано в суд в Петербурге

Уголовное дело в отношении логиста Дениса Рунова и сотрудницы библиотеки Екатерины Синкиной зарегистрировал петербургский горсуд. В нем полтора десятка эпизодов по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Создание порнографических материалов».

Об этом 7 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так как потерпевшие — несовершеннолетние, судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Будет рассматриваться судьей единолично.



Это история началась летом 2022 года, когда сотрудники уголовного розыска из базы Интерпола получили фото мальчика и девочки. Среди мирных снимков дома, на прогулках, на отдыхе попадались фото обнаженного мальчика, когда он спит, переодевается и просто стоит.



Сотрудникам ГУУР МВД и «Детского» отдела уголовного розыска Петербурга удалось идентифицировать и детей, и их родителей. В сентябре 2022 года был задержан сначала Рунов. Он, по предварительной информации, почти сразу признал и то, что делал снимки, и то, что вступал с приемным сыном в половой акт: раза два в месяц на протяжении нескольких лет. Про супругу он говорил, что она ничего не знала.



Но через несколько дней после обследования найденных в квартире Калининского района материалов была задержана и она. Женщина уверяла, что боялась мужа и совершала противоправные действия из страха. Но следствие ей не поверило.



По версии СК, и мужчина, и женщина регулярно обнажались перед детьми, заставляли их обнажаться, совершали насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование. Якобы после рождения дочери уже на 8 день она стала жертвой инцеста.

Все это снималось на фото и видео. Потом своих детей паре якобы стало мало, и они стали приглашать друзей детей в гости, где они также подвергались сексуальному насилию.

