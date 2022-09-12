Сотрудницу библиотеки в Петербурге отправили в СИЗО за фото с нематеринскими поцелуями дочери

Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Екатерине Синкиной, которую обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. Днем раньше в СИЗО отправился её муж по похожему обвинению.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 сентября, следствие просило изолировать женщину не только от детей, но и в принципе от людей.



Суд арестовал Синкину до 9 ноября.

