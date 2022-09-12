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    Сотрудницу библиотеки в Петербурге отправили в СИЗО за фото с нематеринскими поцелуями дочери

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    Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Екатерине Синкиной, которую обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. Днем раньше в СИЗО отправился её муж по похожему обвинению.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 сентября, следствие просило изолировать женщину не только от детей, но и в принципе от людей.

    Суд арестовал Синкину до 9 ноября.

    «Фонтанка» писала, что сначала был задержан её супруг. Он, по версии следствия, совершал сексуальное насилие несколько лет над приемным сыном и фотографировал его обнаженным для обмена снимками в сети.

    Затем нашлись фото и с родной дочерью. На них, по предварительной информации, уже была мама ребенка, сотрудница одной из городских библиотек. По версии следствия, девочка стала жертвой нездоровых пристрастий в возрасте нескольких дней. Не исключено, что насилию она подвергалась неоднократно до того, как начала осознавать происходящее.

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