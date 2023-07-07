В Петербурге арестованную за педофилию семейную пару заподозрили в насилии над 4-летним

Сотрудники правоохранительных органов продолжают вскрывать неприятные подробности жизни детей в семье из Калининского района Петербурга. По версии следствия, мальчик стал жертвой насилия задолго до того, как его снимки появились в Сети.
Следственный комитет накануне возбудил очередное уголовное дело в отношении Екатерины Синкиной и Дениса Рунова, стало известно «Фонтанке» 7 июля. Им вменяют иные действия сексуального характера, жертвой которых стал приёмный сын.
Новый эпизод датируется 2014–2015 годами. Мальчику на тот момент было четыре-пять лет.
На место пребывания родителей открывшиеся обстоятельства не повлияли. Оба девятый месяц находятся в следственном изоляторе.
54-летнего логиста сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали в сентябре прошлого года. По версии следствия, он снимал 12-летнего пасынка в стиле «ню» и публиковал фото в Интернете для обмена с другими поклонниками жанра.
Вскоре под арест отправилась его 52-летняя жена, работавшая в одной из городских библиотек. Ей предъявили снимки с общей для пары дочерью. Следствие полагает, что далёкие от родительских отношения с ней сложились, когда после рождения не прошло и пары месяцев.