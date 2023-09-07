Немцы в городе: в Петербурге ожил Гёте-институт

Языковые курсы и экзамены в Гёте-институте в Петербурге вернулись с досрочного летнего перерыва, говорится в сообщении на сайте учебного учреждения. Занятия возобновятся уже с 21 сентября.



«Стартовала запись на осенний триместр в Гёте-институте. Мы предлагаем онлайн-курсы немецкого языка для взрослых, подростков и детей, — говорится в сообщении на сайте. — С 13 сентября у вас будет возможность сдать экзамен по немецкому языку и получить сертификат Goethe-Zertifikat в Санкт-Петербурге. Записаться на экзамен можно уже сейчас на сайте нашего партнёрского центра».