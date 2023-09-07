Немцы в городе: в Петербурге ожил Гёте-институт

Языковые курсы и экзамены в Гёте-институте в Петербурге вернулись с досрочного летнего перерыва, говорится в сообщении на сайте учебного учреждения. Занятия возобновятся уже с 21 сентября.
«Стартовала запись на осенний триместр в Гёте-институте. Мы предлагаем онлайн-курсы немецкого языка для взрослых, подростков и детей, — говорится в сообщении на сайте. — С 13 сентября у вас будет возможность сдать экзамен по немецкому языку и получить сертификат Goethe-Zertifikat в Санкт-Петербурге. Записаться на экзамен можно уже сейчас на сайте нашего партнёрского центра».
В системе записи на экзамены появилась возможность записаться в Петербурге в сентябре и перспективные даты в другие осенние месяцы. При этом записаться предлагается через партнерский центр в Саратове.
Ранее «Фонтанка» писала, что Россия выслала из страны несколько сотен немцев, в первую очередь госслужащих. По данным издания Süddeutsche Zeitung, высылка затронула и преподавателей Гёте-института.
Генеральный секретарь учреждения Йоханнес Эберт заявлял, что Гёте-институт в Петербурге вместе со столичным будет сокращен, но продолжит работу, а вот от помещений представительства в Сибири придется отказаться.