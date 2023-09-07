А вы уже заметили? Скульптуре у станции «Пионерская» вернули многострадальный обруч

Скульптурную группу у станции метро «Пионерская» в Петербурге, поврежденную в результате нездоровой эскапады, восстановили.

Возвращение обруча могло остаться незамеченным. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, работники метро занимались ремонтом в ночь на 7 сентября.

Обруч, как уточнили «Фонтанке», тот самый, что был установлен перед вестибюлем обновленной станции и сломан хулиганом в конце лета — меньше чем через неделю после открытия «Пионерской».



Пропажу заметили 25 августа. Человека, приложившего руку к порче скульптурной группы, которой достается не впервые, быстро нашли. Он получил протокол о мелком хулиганстве и уехал на лечение.