    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, зап

    769мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.84eur105.08

    А вы уже заметили? Скульптуре у станции «Пионерская» вернули многострадальный обруч

    488
    5 комментариев

    Скульптурную группу у станции метро «Пионерская» в Петербурге, поврежденную в результате нездоровой эскапады, восстановили.

    Возвращение обруча могло остаться незамеченным. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, работники метро занимались ремонтом в ночь на 7 сентября.

    Обруч, как уточнили «Фонтанке», тот самый, что был установлен перед вестибюлем обновленной станции и сломан хулиганом в конце лета — меньше чем через неделю после открытия «Пионерской».

    Пропажу заметили 25 августа. Человека, приложившего руку к порче скульптурной группы, которой достается не впервые, быстро нашли. Он получил протокол о мелком хулиганстве и уехал на лечение.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Метро в Петербурге
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость07 Сен 2023 в 18:21
    А вы
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close