Песков о российской экономике: Все идет гораздо лучше, чем могло бы

В российской экономике есть свои достижения и свои проблемы, заявил 7 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес немецкого правительства. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Шольц заявил, что в ФРГ наступил застой, в частности в сфере строительства. По его словам, пока в Германии планируют достроить одну линию метро, в других странах успевают строить целые ветки.

Однако в Кремле отказались комментировать трудности в немецкой экономике. Песков напомнил прессе, что у РФ есть своя экономика, ситуацию в которой он описал следующим образом: «Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти».