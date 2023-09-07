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    Песков о российской экономике: Все идет гораздо лучше, чем могло бы

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    В российской экономике есть свои достижения и свои проблемы, заявил 7 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес немецкого правительства. Слова Пескова приводит РИА Новости.

    Шольц заявил, что в ФРГ наступил застой, в частности в сфере строительства. По его словам, пока в Германии планируют достроить одну линию метро, в других странах успевают строить целые ветки.

    Однако в Кремле отказались комментировать трудности в немецкой экономике. Песков напомнил прессе, что у РФ есть своя экономика, ситуацию в которой он описал следующим образом: «Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти».

    Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу две станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Теперь пассажиры смогут добраться от аэровокзала до «Делового центра» за 40 минут.

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    Дмитрий ПесковОлаф ШольцЭкономикаКремльМетро
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    Комментарии 41

    Гость07 Сен 2023 в 14:58
    это уже даже не смешно...
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