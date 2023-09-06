«А что вам еще тут надо?» Сергей Собянин открыл станцию метро «Аэропорт Внуково»

В среду, 6 сентября, в Москве было открыто движение метрополитена на участке «Рассказовка — Аэропорт Внуково», сообщает городской портал MSK1.RU.
По словам Собянина, это одна из самых протяженных линий метро, которая от аэропорта Внуково ведет к станции «Деловой центр» — прямиком к бизнес-центру «Москва-сити». Поездка от одной станции к другой займет 40 минут, утверждает Сергей Собянин.
На открытии станции «Аэропорт Внуково» присутствовали сотрудники авиакомпаний «Победа» и «Россия» (входит в группу компаний «Аэрофлот»).
«Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — заявил мэр столицы, отмечая, что эта ветка метро должна разгрузить прилегающие автомагистрали (цитата по РИА Новости).
На вопрос журналистов MSK1.RU, как будет развиваться транспортная инфраструктура столицы после открытия этих двух станций, мэр Собянин ответил: «Ну а что вам еще здесь надо?». Глава субъекта напомнил, что в этом месте будет функционировать метро, причем как подземное, так и наземное.