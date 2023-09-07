Надеялись на авось, но попались на «Юноне». Полсотни новых граждан РФ ждут в военкоматах Петербурга

Петербургская полиция наведалась на крупный вещевой рынок на юго-западе города. Некоторых там уличили в нелегальном пребывании в стране, а кое-кто получил повестки.
Проверка коснулась 400 человек, сообщает 7 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Три четверти из них оказались иностранцами, проблемы с соблюдением миграционного законодательства были у 32 человек — их отправили в отделы полиции.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Кроме того, 56 иностранцев, получивших российское гражданство, пригласили для постановки на учет в военкоматы.