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    Беспилотник в Раменском взорвался на уровне верхних этажей дома. Выбиты окна, повреждены машины

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    Повреждения из-за падения БПЛА ночью 7 сентября в Раменском подробно описывает глава Раменского городского округа Николай Ханин в своём телеграм-канале.

    Фото: глава Раменского городского округа Николай Ханин
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    По его словам, система РЭБ подавила беспилотник в 3:40. Аппарат стал падать у многоквартирного дома на Десантной улице, «взрыв произошел на уровне верхних этажей». Выбило окна в пяти квартирах, получили повреждения четыре автомобиля. Люди не пострадали. Кроме того, оперативные службы осматривают на предмет возможных повреждений и три дома на Лучистой улице (дома 7, 8 и 9).

    «Региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым мы будем восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации — формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества», — отметил глава округа.

    7 сентября, как уже писала «Фонтанка», беспилотники пытались атаковать и были сбиты в Московской области, в Брянской (там БПЛА упал на вокзал) и в Ростове-на-Дону (там есть пострадавший).

    Фото: глава Раменского городского округа Николай Ханин

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