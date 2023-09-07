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    Чехия смягчила запрет на участие в спортивных состязаниях россиян и белорусов

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    Правительство Чехии смягчило запрет на участие российских и белорусских атлетов в спортивных соревнованиях на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает 6 сентября РБК. Фиала уточнил, что спортсменам всё равно нельзя использовать государственную символику и делать какие-либо заявления в поддержку СВО.

    РБК напоминает, что в июне чешское правительство запретило участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории страны. В июле теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что не смогла попасть на турнир WTA в Праге.

    Тем не менее, 30 августа Чехия «за 15 минут в нерабочее время» выдала визы российским и белорусским игрокам казахстанского «Тобола». Это произошло после угрозы бойкотировать матч Лиги конференций.

    Объясняя смягчение позиции, Фиола заявил: «при определенных обстоятельствах скорее будут наказаны чешские футбольные клубы, чем Россия и Белоруссия <…> Исходя из этого опыта и принципа <…> мы внесли эти коррективы».

    Напомним, в начале августа защитника футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслава Караваева не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Футболист был в отпуске. Как он заявил, это произошло из-за российского паспорта.

    В итоге Караваев в Чехию попал, но «кружным путём». Ему пришлось брать билет до Вены, а потом три часа ехать на машине в Прагу. До перехода в «Зенит» Караваев с 2014 по 2018 год играл за чешские клубы, в том числе за пражскую «Спарту».

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