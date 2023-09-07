Чехия смягчила запрет на участие в спортивных состязаниях россиян и белорусов

Правительство Чехии смягчило запрет на участие российских и белорусских атлетов в спортивных соревнованиях на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает 6 сентября РБК. Фиала уточнил, что спортсменам всё равно нельзя использовать государственную символику и делать какие-либо заявления в поддержку СВО.



РБК напоминает, что в июне чешское правительство запретило участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории страны. В июле теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что не смогла попасть на турнир WTA в Праге.

