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    Футболиста «Зенита» Караваева не пустили в Чехию из-за российского паспорта

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    6 комментариев

    Защитника футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслава Караваева не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Как он заявил в интервью сайту Sport24, это произошло из-за российского паспорта.

    «Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось брать билет до Вены. Там нас встретил экс-спартаковец Мартин Йиранек. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», — сказал Караваев.

    До перехода в «Зенит» Караваев с 2014 по 2018 год играл за чешские клубы, в том числе за пражскую «Спарту».

    Ранее спортсменам из России официально запретили участвовать в соревнованиях, проводимых на территории Чехии. Это решение принято по инициативе спортивных союзов страны и получило поддержку со стороны Национального агентства спорта Чехии. Кроме того, чешским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в России.

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    Комментарии 6

    Гость04 Авг 2023 в 16:24
    А где на это закон ?
    +0−0
    Гость04 Авг 2023 в 16:20
    а что случилось?
    +0−0
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