Футболиста «Зенита» Караваева не пустили в Чехию из-за российского паспорта

Защитника футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслава Караваева не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Как он заявил в интервью сайту Sport24, это произошло из-за российского паспорта.



«Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось брать билет до Вены. Там нас встретил экс-спартаковец Мартин Йиранек. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», — сказал Караваев.



До перехода в «Зенит» Караваев с 2014 по 2018 год играл за чешские клубы, в том числе за пражскую «Спарту».