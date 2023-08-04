Футболиста «Зенита» Караваева не пустили в Чехию из-за российского паспорта

Защитника футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслава Караваева не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Как он заявил в интервью сайту Sport24, это произошло из-за российского паспорта.
«Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось брать билет до Вены. Там нас встретил экс-спартаковец Мартин Йиранек. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», — сказал Караваев.
До перехода в «Зенит» Караваев с 2014 по 2018 год играл за чешские клубы, в том числе за пражскую «Спарту».
Ранее спортсменам из России официально запретили участвовать в соревнованиях, проводимых на территории Чехии. Это решение принято по инициативе спортивных союзов страны и получило поддержку со стороны Национального агентства спорта Чехии. Кроме того, чешским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в России.