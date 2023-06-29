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    Власти Чехии запретили спортсменам из России выступать в стране

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    Спортсменам из России официально запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых на территории Чехии, сообщает сайт Sport.cz со ссылкой на пресс-релиз правительства республики. Данное решение принято по инициативе спортивных союзов страны и получило поддержку со стороны Национального агентства спорта Чехии.

    Кроме того, чешским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в России.

    Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против участия спортсменов из России и Белоруссии в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Было также предложено, чтобы спортсмены из России и Белоруссии подписали декларацию, в которой осуждаются военные действия против любой страны, являющейся членом ООН.

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