Власти Чехии запретили спортсменам из России выступать в стране

Спортсменам из России официально запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых на территории Чехии, сообщает сайт Sport.cz со ссылкой на пресс-релиз правительства республики. Данное решение принято по инициативе спортивных союзов страны и получило поддержку со стороны Национального агентства спорта Чехии.



Кроме того, чешским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в России.



Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против участия спортсменов из России и Белоруссии в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Было также предложено, чтобы спортсмены из России и Белоруссии подписали декларацию, в которой осуждаются военные действия против любой страны, являющейся членом ООН.

