Книги финалистов премии «Ясная Поляна» открыли для бесплатного прочтения

Книжный сервис «Литрес» традиционно предоставил открытый доступ к книгам, прошедшим в короткий список номинантов на литературную премию «Ясная Поляна». Об этом рассказали в компании 6 сентября.



Напомним, в номинации «Современная русская проза» в шорт-лист вошли: дилогия «снарк снарк» Эдуарда Веркина про расследование исчезновения подростков, роман о детстве «Муравьиный бог» Саши Николаенко, роман о прошлом и наступившем будущем «Волшебный хор» Евгения Кремчукова, городское фэнтези «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, роман «Его последние дни» о писателе в психиатрической лечебнице Рагима Джафарова и роман «Отец смотрит на запад» о взрослении на границе культур Екатерины Манойло.

