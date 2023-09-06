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    Книги финалистов премии «Ясная Поляна» открыли для бесплатного прочтения

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    Книжный сервис «Литрес» традиционно предоставил открытый доступ к книгам, прошедшим в короткий список номинантов на литературную премию «Ясная Поляна». Об этом рассказали в компании 6 сентября.

    Напомним, в номинации «Современная русская проза» в шорт-лист вошли: дилогия «снарк снарк» Эдуарда Веркина про расследование исчезновения подростков, роман о детстве «Муравьиный бог» Саши Николаенко, роман о прошлом и наступившем будущем «Волшебный хор» Евгения Кремчукова, городское фэнтези «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, роман «Его последние дни» о писателе в психиатрической лечебнице Рагима Джафарова и роман «Отец смотрит на запад» о взрослении на границе культур Екатерины Манойло.

    Ознакомиться с произведениями и отдать голос за понравившегося автора можно на сайте премии до 4 октября. Чтобы читать книги бесплатно, нужно авторизоваться и ввести промокод POLYANA23.

    Премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году. Совокупный размер премиального фонда — 6,7 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в шортлист, разделят между собой 1 миллион.

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