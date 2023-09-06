«Побазарить хочешь?» Стрельба водителя на Свердловской набережной попала на видео

Конфликт водителей «Мерседесов» на Свердловской набережной зафиксировал видеорегистратор. Тот, который схватился за пистолет, предлагал оппоненту «побазарить».
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Видео 6 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Видно, как машины становятся вплотную, один из водителей спрашивает: «Побазарить хочешь?» Другой отвечает: «А че, без этого никак? Я тебе не мешал, зачем ты передо мной выставляешься?» Машина последнего удаляется, а его оппонент выходит из автомобиля и, судя по всему, стреляет в воздух.
После этой истории уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве, стрелок задержан. У него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня» и охолощенный списанный пистолет Макарова.