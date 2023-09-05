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    «Мерседесы» схлестнулись на Свердловской набережной, прозвучал выстрел

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    Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в воскресенье в Калининском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 сентября.

    Утром 4 сентября в службу «112» позвонил 39-летний петербуржец и заявил, что около 9 часов стал участником дорожного конфликта на Свердловской набережной, 18. Он ехал на внедорожнике «Мерседес ML 300», его оппонент — на седане «Мерседес Е 200» с омскими номерами. Они повздорили, водитель седана выстрелил в воздух, бросил противнику несколько угроз и уехал. Номера машины были известны, владельца установили быстро и через несколько часов нашли — на Кондратьевском проспекте. Это 33-летний житель Омской области, он сам был за рулём «Мерседеса». У него изъяты охолощенный пистолет «Добрыня» и патроны.

    В отношении сибиряка составлен административный протокол о мелком хулиганстве, он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что 13 лет назад его судили в Сибири за совокупность преступлений, в том числе за угрозу убийством, незаконное лишение свободы и захват заложника.

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