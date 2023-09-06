Встреча «Мерседесов» со стрельбой на Свердловской набережной стала уголовным делом

Стрелявший во время дорожной ссоры на Свердловской набережной стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 6 сентября.



Выстрел у дома 18 прогремел утром два дня назад. Там встретились два «Мерседеса» — внедорожник и седан. Водители что-то не поделили, и водитель седана выстрелил в воздух и уехал. Позже у него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня» и охолощенный списанный пистолет Макарова.



Больше десяти лет назад фигуранта судили в Сибири в том числе за угрозу убийством, незаконное лишение свободы и захват заложника.

