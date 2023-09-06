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    Встреча «Мерседесов» со стрельбой на Свердловской набережной стала уголовным делом

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    Стрелявший во время дорожной ссоры на Свердловской набережной стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 6 сентября.

    Выстрел у дома 18 прогремел утром два дня назад. Там встретились два «Мерседеса» — внедорожник и седан. Водители что-то не поделили, и водитель седана выстрелил в воздух и уехал. Позже у него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня» и охолощенный списанный пистолет Макарова.

    Больше десяти лет назад фигуранта судили в Сибири в том числе за угрозу убийством, незаконное лишение свободы и захват заложника.

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