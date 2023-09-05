Запутанное тело. Амурский полоз застрял в заборе детсада во Владивостоке

Во Владивостоке спасателям пришлось распутывать запутанное дело. А точнее — запутанное тело. В одном из местных детских садов был обнаружен незваный гость. К тому же — попавший в сложную жизненную ситуацию. В заборе детсада застрял амурский полоз.



Амурский полоз — одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до двух метров. Характерная черта — амурские полозы совершенно не боятся людей и даже предпочитают селиться рядом с ними. Змея не ядовитая, но может быть агрессивной. А при испуге кусает и выделяет неприятный запах.

