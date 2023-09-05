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    Запутанное тело. Амурский полоз застрял в заборе детсада во Владивостоке

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    3 комментария

    Во Владивостоке спасателям пришлось распутывать запутанное дело. А точнее — запутанное тело. В одном из местных детских садов был обнаружен незваный гость. К тому же — попавший в сложную жизненную ситуацию. В заборе детсада застрял амурский полоз.

    Амурский полоз — одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до двух метров. Характерная черта — амурские полозы совершенно не боятся людей и даже предпочитают селиться рядом с ними. Змея не ядовитая, но может быть агрессивной. А при испуге кусает и выделяет неприятный запах.

    Всё это не остановило дальневосточных спасателей. Полоз был бережно извлечен из забора и выпущен на волю в безопасном месте.

    Фото: МЧС России
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    Напомним, детские сады странным образом притягивают змей. В начале августа «Фонтанка» писала о том, как ползучего визитера изгоняли из садика в Мурино. Он хоть и оказался гадом, но зла никому не причинил.

    Фото: МЧС России

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    Комментарии 3

    Гость05 Сен 2023 в 20:00
    Иностранный агент .
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