Запутанное тело. Амурский полоз застрял в заборе детсада во Владивостоке

Во Владивостоке спасателям пришлось распутывать запутанное дело. А точнее — запутанное тело. В одном из местных детских садов был обнаружен незваный гость. К тому же — попавший в сложную жизненную ситуацию. В заборе детсада застрял амурский полоз.
Амурский полоз — одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до двух метров. Характерная черта — амурские полозы совершенно не боятся людей и даже предпочитают селиться рядом с ними. Змея не ядовитая, но может быть агрессивной. А при испуге кусает и выделяет неприятный запах.
Всё это не остановило дальневосточных спасателей. Полоз был бережно извлечен из забора и выпущен на волю в безопасном месте.
Напомним, детские сады странным образом притягивают змей. В начале августа «Фонтанка» писала о том, как ползучего визитера изгоняли из садика в Мурино. Он хоть и оказался гадом, но зла никому не причинил.