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    Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК после проверки на поддержку боевых действий

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    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вошла в обновленный состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета после проверки на поддержку специальной военной операции на Украине, сообщает 5 сентября РИА Новости.

    В пресс-службе МОК сообщили, что в отношении Исинбаевой была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что она не имела контракта с Минобороны РФ или силовыми ведомствами и не поддержала боевые действия на Украине.

    Исинбаева хотела возобновить свою работу в МОК, где она является членом с 2016 года. Однако ее карьера оказалась под вопросом, пока комиссия по этике МОК выясняла, поддерживает ли Исинбаева СВО и есть ли у нее контрактные обязательства перед военными структурами. Усложнял ситуацию тот факт, что Исинбаева выступала за ЦСКА, в связи с чем у нее был контракт на прохождение военной службы. Официально она имела звание майора. Однако, по словам олимпийской чемпионки, эти звания «носят номинальный характер».

    Заявление российской чемпионки нашло отклик в Махачкале, где в ее честь был назван легкоатлетический стадион. Сооружению вернули прежнее название — «Труд».

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