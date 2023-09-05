Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК после проверки на поддержку боевых действий

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вошла в обновленный состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета после проверки на поддержку специальной военной операции на Украине, сообщает 5 сентября РИА Новости.



В пресс-службе МОК сообщили, что в отношении Исинбаевой была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что она не имела контракта с Минобороны РФ или силовыми ведомствами и не поддержала боевые действия на Украине.



Исинбаева хотела возобновить свою работу в МОК, где она является членом с 2016 года. Однако ее карьера оказалась под вопросом, пока комиссия по этике МОК выясняла, поддерживает ли Исинбаева СВО и есть ли у нее контрактные обязательства перед военными структурами. Усложнял ситуацию тот факт, что Исинбаева выступала за ЦСКА, в связи с чем у нее был контракт на прохождение военной службы. Официально она имела звание майора. Однако, по словам олимпийской чемпионки, эти звания «носят номинальный характер».

