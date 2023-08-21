«Труд» не подведет. Стадион в Махачкале больше не носит имя Елены Исинбаевой

В Махачкале снова переименовали легкоатлетический стадион в центре города. Шесть лет он носил имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.



Теперь спортивному сооружению вернули прежнее название — «Труд». Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Республики Дагестан.



Напомним, идея вернуть всё как было пришла в июле главе республики Сергею Меликову. Так он отреагировал на переезд спортсменки в Испанию. А также на заявление Исинбаевой о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, якобы «носят номинальный характер».

