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    «Труд» не подведет. Стадион в Махачкале больше не носит имя Елены Исинбаевой

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    В Махачкале снова переименовали легкоатлетический стадион в центре города. Шесть лет он носил имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

    Теперь спортивному сооружению вернули прежнее название — «Труд». Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Республики Дагестан.

    Напомним, идея вернуть всё как было пришла в июле главе республики Сергею Меликову. Так он отреагировал на переезд спортсменки в Испанию. А также на заявление Исинбаевой о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, якобы «носят номинальный характер».

    Дело в том, что Исинбаева очень хотела возобновить свою работу в МОК. Членом Международного олимпийского комитета она является с 2016 года. Однако должность оказалась под вопросом, пока комиссия по этике МОК выясняла, поддерживает ли майор Исинбаева СВО и есть ли у нее контрактные обязательства с военными структурами.

    В итоге место в МОК Исинбаева сохранила.

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