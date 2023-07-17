Исинбаева заявила, что продолжит работу в МОК, и назвала себя «человеком мира»

Наличие или отсутствие воинских званий в России не повлияло на решение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая решила продолжить спортивную карьеру в Международном олимпийском комитете (МОК). Спортсменка 17 июля вышла на связь и дала развернутый комментарий о слухах, что ее могут лишить работы из-за связей с армией.

«В сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК», — заявила на своей странице в VK Елена Исинбаева, уточнив, что комитет не нашел оснований для включения ее в санкции.



Она напомнила, что является членом Международного олимпийского комитета с 2016 года. Однако статус ее членства оказался под вопросом, пока комиссия по этике МОК выясняла, поддерживает ли Исинбаева боевые действия и есть ли у нее контрактные обязательства с военными структурами.



Несмотря на желание остаться в составе комитета, многие СМИ обратили внимание на то, что Исинбаева имеет звание майора. Однако олимпийская чемпионка напомнила, что в России каждый спортсмен принадлежит к спортивному клубу. До 2018 года Исинбаева выступала за ЦСКА и была удостоена звания майора, это звание носит номинальный характер, отметила спортсменка.



«Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — спорт», — написала Елена Исинбаева.

Политическое прошлое чемпионки связано с президентом РФ Владимиром Путиным — в 2012 году на выборах она стала его доверенным лицом. Но уже в 2013 году россиянка раскритиковала условия для спортсменов в Волгограде и заявила, что будет жить в Монако. В 2017 году она снова поддержала Владимира Путина, вступив в Putin Team. Но комитет рассматривал только те заявления, которые были сделаны после 24 февраля 2022 года.



На прошлой неделе El Digital Sur со ссылкой на источники написало, что прыгунья якобы проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания). На это Исинбаева ответила, что она — человек мира, и живет там, где работает.

