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    Спешивший на линейку школьник попал под колёса «Хёндэ» на Парашютной

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    Ребёнок из Приморского района Петербурга пропустил школьную линейку, попав в ДТП неподалёку от дома.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, 12-летний мальчик пострадал на Парашютной улице, 56/1, накануне в половине десятого утра. На нерегулируемом пешеходном переходе он оказался одновременно с «Хёндэ Солярисом», который ехал по боковому проезду.

    «В результате ДТП ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

    По предварительным данным «Фонтанки», в детскую больницу мальчик поступил с множественными ушибами и ссадинами. После оказания необходимой помощи его отпустили долечиваться дома.

    «Хёндэ» числится за 36-летним петербуржцем, но за рулём накануне был не он. Водителю 55 лет, он из Курортного района. По информации полиции, в течение года мужчина четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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