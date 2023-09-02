Спешивший на линейку школьник попал под колёса «Хёндэ» на Парашютной

Ребёнок из Приморского района Петербурга пропустил школьную линейку, попав в ДТП неподалёку от дома.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, 12-летний мальчик пострадал на Парашютной улице, 56/1, накануне в половине десятого утра. На нерегулируемом пешеходном переходе он оказался одновременно с «Хёндэ Солярисом», который ехал по боковому проезду.



«В результате ДТП ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.



По предварительным данным «Фонтанки», в детскую больницу мальчик поступил с множественными ушибами и ссадинами. После оказания необходимой помощи его отпустили долечиваться дома.

