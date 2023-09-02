Reuters: Украина получит от США помощь в виде снарядов с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена впервые отправит на Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, передает 1 сентября Reuters со ссылкой на некий документ, который имеется в распоряжении агентства. Сообщается, что его подлинность подтвердили два американских чиновника.

В публикации говорится, что снаряды будут использоваться на американских танках Abrams, которые скоро поступят на Украину. В администрации Байдена надеются, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ более эффективно выступать против российских танков. Также источники Reuters сообщают, что новый пакет военный помощи обойдется в 240–375 млн долларов.