Reuters: Украина получит от США помощь в виде снарядов с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена впервые отправит на Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, передает 1 сентября Reuters со ссылкой на некий документ, который имеется в распоряжении агентства. Сообщается, что его подлинность подтвердили два американских чиновника.
В публикации говорится, что снаряды будут использоваться на американских танках Abrams, которые скоро поступят на Украину. В администрации Байдена надеются, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ более эффективно выступать против российских танков. Также источники Reuters сообщают, что новый пакет военный помощи обойдется в 240–375 млн долларов.
Журналисты отмечают, что Великобритания еще в начале этого года отправила Украине боеприпасы с обедненным ураном. Для США — это первая поставка данного типа снарядов. В прессе предполагают, что данное решение вызовет споры, как это было с поставками кассетных боеприпасов.
Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется. При этом Международная коалиция по запрету уранового оружия считает, что существует риск для здоровья от проглатывания или вдыхания пыли обедненного урана, вплоть до рака и врожденных дефектов.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое наблюдало за применением снарядов с обедненным ураном в разных странах, включая бывшую Югославию, считает, что «рассеянные в окружающей среде остатки обедненного урана, не представляют радиологической опасности для населения пострадавших регионов». Однако их применение может усложнить послевоенную задачу по очистке территории Украины, отмечают эксперты.