За сдачу в плен без решительного сопротивления будут давать 10 лет колонии: новости СВО за 21 марта

Верховный суд корректирует практику по делам о военных преступлениях. Добровольной сдачей в плен будет считаться любое пленение без «решительного сопротивления» Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 марта.

Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. — Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя такое решение, заявил, что в Лондоне «потеряли ориентиры» в своих действиях и в том, как эти действия «подрывают политическую стабильность во всем мире». — Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, — отметил Лавров. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что известия о поставках Британией на Украину снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца.

— Если Великобритания поставит снаряды с обедненным ураном Украине, РФ будет вынуждена реагировать, — подчеркнул Путин. Снаряды с обедненным ураном использовали американские войска во время бомбардировки Югославии и в ходе вторжения в Ирак. Специалисты тогда отмечали, что это может привести к вспышкам онкозаболеваний. Применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации. Оппозиционера из Тольятти приговорили к семи годам колонии за фейки об СВО

Суд приговорил к семи годам исправительной колонии бывшего сопредседателя самарского отделения партии «Парнас» Андрея Балина. Причина — распространение недостоверной информации о специальной военной операции. Фабула уголовного дела не раскрывается, но известно, что Балина судили за шесть постов об СВО, которые он публиковал на своей странице в социальных сетях. Это второй случай за последние дни, когда в эпицентре новостей стоят политики, которые нарушили законы РФ. К примеру, 16 марта суд признал виновным депутата, который с лапшой на ушах слушал послание президента страны к Федеральному собранию.



Артистов в России обязали не дискредитировать армию во время концертов Певицу Ёлку обязали не дискредитировать ВС РФ и избегать политических тем во время концерта на Дне города Пскова. Как сообщает издание «Псковская губерния», такие условия прописаны в договоре певицы с театрально-концертной дирекцией Псковской области, которая выступила заказчиком. За концерт заказчик заплатит 3 миллиона 347 тысяч 900 рублей. Концерт пройдет в июле на Октябрьской площади Пскова, репертуар певица определит самостоятельно.

Турция частично восстановила поставки санкционки в Россию Турция частично возобновила транзит санкционной продукции в Россию. По словам главы таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, турецкие партнеры говорят о восстановлении транзитной системы с 17 марта. Об этом она рассказала РБК. — Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что всё сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше. На наши грузы мы оформили реэкспорт в пятницу, — добавила Шленская.

Ту же дату называет и коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев, уточняя, что разрешены поставки не всех товаров. Вместе с тем продолжаются проблемы с параллельным импортом американских и канадских товаров. Гендиректор международной логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло отметил, что у его предприятия получилось оформить транзит европейских товаров, однако при указании в декларации страны происхождения «Америка» реэкспорт был запрещен. По его словам, продукцию можно вывезти, указав иное государство.

Транзит санкционных товаров, отправляемых в Россию по параллельному импорту, был приостановлен с 8 марта. Минпромторг планирует запретить импорт товаров из пластика в Россию Минпромторг РФ предложил запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в Россию и рассмотреть возможность ограничения производства такой продукции в стране.

Министерство намерено направить в правительство инициативу о запрете поставок в Россию одноразовой пластиковой продукции, а также рассматривает возможность ограничить выпуск и оборот такой продукции внутри страны. В списке Минпромторга — 28 наименований: одноразовая посуда, пакеты, ватные палочки и не только. Их предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги, дерева. В министерстве «Известиям» подтвердили, что ведут работу по этой инициативе.

За сдачу в плен без решительного сопротивления будут давать 10 лет колонии Верховный суд корректирует практику по делам о военных преступлениях. Проект нового постановления пленума ВС РФ еще не опубликован, но некоторые положения уже опубликовали в ТАСС. Например, проект предполагает, что к добровольной сдаче в плен будет отнесено любое пленение, если военнослужащий не оказывал решительного сопротивления. — Военнослужащий в ходе боевых действий должен оказывать решительное сопротивление противнику и избегать захвата в плен, даже находясь в отрыве от своей воинской части и в полном окружении. Судам важно учитывать этот момент, — подчеркнула высшая судебная инстанция.

— Такая трактовка подразумевает, что в отношении любого попавшего в плен военнослужащего как минимум будет проведена процессуальная проверка в порядке статьи 144–145 УПК РФ, — комментирует новый проект юрист Павел Чиков у себя в телеграм-канале. — Теперь сдаваться в плен, когда еще есть возможность «оказывать решительное сопротивление», — это преступление, за которое предполагается наказание до 10 лет колонии. Если же военный по физическому состоянию не способен избежать плена, то состава преступления в этом нет.

Санкция за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью «Госизмена», которая грозит уже 20 годами колонии. Кроме того, вводится ответственность за покушение на самовольное оставление части. Теперь уголовное дело за самоволку могут возбудить и в случаях, если военнослужащего нет в части меньше двух суток. При этом будет учитываться срок, на который военнослужащий намеревался покинуть часть, а не фактическое время его отсутствия. Мирный план Китая может быть основой для плана урегулирования конфликта на Украине Мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Путин во время своего выступления по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем, которые состоялись 21 марта. Российский президент также сообщил, что переговоры прошли конструктивно и были успешными. По итогам переговоров президент РФ и председатель КНР подписали два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

