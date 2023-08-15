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    Шойгу: Россия готова пересмотреть политику неиспользования кассетных бомб

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    На XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов из-за нарушения Киевом международного гуманитарного права, передает 15 августа госагентство ТАСС.

    Шойгу указал на наличие кассетных боеприпасов на вооружении России, отметив, что до сих пор Москва воздерживалась от их применения из гуманитарных соображений. Однако политика их неприменения может быть пересмотрена. Министр обороны подчеркнул, что проблема связана с решением США о поставке кассетных боеприпасов в Украину, и выразил недоумение по поводу отсутствия осуждения этого действия со стороны гуманитарных организаций.

    При этом военный ресурс Украины почти исчерпан, считает генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Вашингтон прикрывается лозунгом «поддержки Украины», а сам тем временем зачищает военные арсеналы своих партнеров в разных регионах мира — взамен им обещаны льготные поставки техники западного производства.

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