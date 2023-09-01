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    Путин посетил село в Тверской области, где жили его предки

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    Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 1 сентября, привехал в село Тургиново в Тверской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сегодня Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области, затем в тверских telegram-каналах появилась видеозапись, на которой президент выходит к группе граждан и поздравляет их с Днем знаний, жмет руки и слушает приятные пожелания: долгих лет жизни, здоровья и удачи.

    Пресс-секретарь Песков подтвердил визит Путина в Тургиново.

    «Он посетил родные места для его рода», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что в скором времени Кремль предоставит видеоинформацию.

    Ранее Путин выходил поздороваться с жителям Курской области в поселке Поныри. Это было 23 августа, когда президент открыл мемориал «Курская битва».

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    ПутинЖителиТверская область
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