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    Путин встретился с жителями поселка Поныри в Курской области

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    Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей поселка Поныри Курской области, где 23 августа был открыт мемориал «Курская битва» по случаю 80-летия победы в этом сражении.

    Фото: kremlin.ru
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    Судя по опубликованным кадрам, граждане благодарят президента и признаются в любви, на что Путин отвечает «Спасибо» и улыбается. Двум людям повезло больше — одна женщина поцеловала президента, а мужчина попросил фото.

    В ходе открытия мемориала Путин не обошел тему специальной военной операции на Украине. Он отметил, что участвующие в боевых действиях военнослужащие «достойны славы героев Курской дуги».

    Звание Героя России получили:

    • старший лейтенант Баксиков Расим Рашидович, командир танковой роты;
    • лейтенант Леваков Александр Сергеевич, командир танкового взвода;
    • ефрейтор Евсеев Филипп Александрович, механик-водитель танкового взвода;
    • ефрейтор Неустроев Алексей Михайлович, наводчик-оператор танкового взвода.

    Согласно информации Минобороны, в результате военных действий восемь единиц вооруженной техники противника были уничтожены, а затем в течение примерно 40 минут продолжалась поддержка мотострелковых подразделений. В ходе боя с украинской стороны погибли 100 военных.

    После награждения в Понырях объявили минуту молчания. В этот момент ветеран Великой Отечественной войны в сопровождении девушки возложил цветы к мемориалу.

    Фото: kremlin.ru

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