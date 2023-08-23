Путин встретился с жителями поселка Поныри в Курской области

Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей поселка Поныри Курской области, где 23 августа был открыт мемориал «Курская битва» по случаю
Судя по опубликованным кадрам, граждане благодарят президента и признаются в любви, на что Путин отвечает «Спасибо» и улыбается. Двум людям повезло больше — одна женщина поцеловала президента, а мужчина попросил фото.
В ходе открытия мемориала Путин не обошел тему специальной военной операции на Украине. Он отметил, что участвующие в боевых действиях военнослужащие «достойны славы героев Курской дуги».
Звание Героя России получили:
- старший лейтенант Баксиков Расим Рашидович, командир танковой роты;
- лейтенант Леваков Александр Сергеевич, командир танкового взвода;
- ефрейтор Евсеев Филипп Александрович, механик-водитель танкового взвода;
- ефрейтор Неустроев Алексей Михайлович, наводчик-оператор танкового взвода.
Согласно информации Минобороны, в результате военных действий восемь единиц вооруженной техники противника были уничтожены, а затем в течение примерно
После награждения в Понырях объявили минуту молчания. В этот момент ветеран Великой Отечественной войны в сопровождении девушки возложил цветы к мемориалу.