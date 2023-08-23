Путин открыл мемориал «Курская битва» и наградил военных, участвовавших в СВО

Президент РФ Владимир Путин выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».
«Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России, и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов, и, конечно же, с особым чувством жителей Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей», — заявил Владимир Путин, уточнив, что именно на этих территориях шли ожесточенные бои против фашистской Германии.
В честь подвига народа в поселке Поныри президент Путин открыл грандиозный мемориал «Курская битва».
Также Владимир Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По сообщению Минобороны, военнослужащие уничтожили восемь единиц техники противника, а после этого около 40 минут продолжали прикрывать мотострелковые подразделения. Во время боя погибли 100 военных со стороны Украины.
Путин отметил, что участвующие в спецоперации военнослужащие «достойны славы героев Курской дуги».