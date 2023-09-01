Путин объявил о старте всероссийского конкурса для семей. Они смогут выиграть сертификаты на улучшение жилья и путешествия

В России стартует конкурс «Это у нас семейное», победители которого получат сертификаты на улучшение жилищных условий и путешествия. О запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин объявил
Конкурс начинается 4 сентября. Принять участие в нем смогут команды, состоящие из четырех и более родственников, среди которых есть представители как минимум трех поколений. Например, дети, их родители или законные представители, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Желающим нужно будет зарегистрировать команду на сайте этосемейное.рф до 4 ноября.
Цель проекта — поддержать традиционные семейные ценности и укрепить российские семьи. На всем протяжении конкурса участникам обещают подарки от партнеров проекта. Но главными призами станут 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших путешествий для всей семьи. Итоги подведут в 2024 году.
Ранее президент Владимир Путин во время «Разговора о важном» со школьниками в День знаний рассказал им о письмах своего деда, в которых тот описывал смерть своей жены во время Великой Отечественной войны и дал своему сыну, находившемуся на фронте, наказ бить фашистов, а также о ценностях, которые присущи россиянам.