Путин объявил о старте всероссийского конкурса для семей. Они смогут выиграть сертификаты на улучшение жилья и путешествия

В России стартует конкурс «Это у нас семейное», победители которого получат сертификаты на улучшение жилищных условий и путешествия. О запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин объявил 1 сентября в мастерской управления «Сенеж».



Конкурс начинается 4 сентября. Принять участие в нем смогут команды, состоящие из четырех и более родственников, среди которых есть представители как минимум трех поколений. Например, дети, их родители или законные представители, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Желающим нужно будет зарегистрировать команду на сайте этосемейное.рф до 4 ноября.