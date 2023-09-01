Путин рассказал про смерть бабушки от немецкой пули

«Он в том числе описывает, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. Шли бои, жители деревни лежали где-то в окопах, и пуля немецкая попала ей в живот, она умирала на его руках. И слова, мне просто в душу запали, он рассказывает в письме своему сыну о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит из жизни, и он понимал. И она ему говорит (пишет он своему сыну на фронт): «Не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него. Ну как же нам не брать с этого примеры, — рассказал 30 школьникам Путин, отвечая на вопрос ученика из школы № 94 в Петербурге. И добавил: — Когда мы говорим о традиционных ценностях — мы имеем в том числе и это — эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе.