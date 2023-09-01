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    Путин рассказал про смерть бабушки от немецкой пули

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    Президент Владимир Путин 1 сентября во время открытого урока «Разговор о важном» рассказал о письмах своего деда — простого крестьянина, в которых он описывал смерть своей жены — бабушки главы государства — во время Великой Отечественной войны.

    «Он в том числе описывает, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. Шли бои, жители деревни лежали где-то в окопах, и пуля немецкая попала ей в живот, она умирала на его руках. И слова, мне просто в душу запали, он рассказывает в письме своему сыну о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит из жизни, и он понимал. И она ему говорит (пишет он своему сыну на фронт): «Не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него. Ну как же нам не брать с этого примеры, — рассказал 30 школьникам Путин, отвечая на вопрос ученика из школы № 94 в Петербурге. И добавил: — Когда мы говорим о традиционных ценностях — мы имеем в том числе и это — эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе.

    И потом он дает наказ своему сыну на фронте: бейте этих гадов. В письме. В обычном семейном письме. Вот таковы наши ценности. Как же их не беречь? — отметил президент Владимир Путин. — Когда я прочитал такой наказ в письме, то я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем — невозможно. Мы абсолютно были непобедимы, и сейчас такими являемся».

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