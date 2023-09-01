«Иметь домик на берегу реки и работать в Москве». Путин рассказал, что появление ВСМ не приведет к депопуляции регионов

Появление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой не приведет к депопуляции регионов, которые находятся между мегаполисами. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», отвечая на вопрос одного из школьников. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.

«Сейчас, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую, часа три иногда приходиться тратить. А из Твери до Москвы [при помощи ВСМ] будет час. Если жить в нормальных и хороших экологических условиях, иметь небольшой домик на берегу реки, работать в Москве и час всего добираться. Это привлекательно или нет? Для подавляющего числа людей — привлекательно», — ответил глава государства.

