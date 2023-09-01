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    «Иметь домик на берегу реки и работать в Москве». Путин рассказал, что появление ВСМ не приведет к депопуляции регионов

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    Появление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой не приведет к депопуляции регионов, которые находятся между мегаполисами. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», отвечая на вопрос одного из школьников. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.

    «Сейчас, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую, часа три иногда приходиться тратить. А из Твери до Москвы [при помощи ВСМ] будет час. Если жить в нормальных и хороших экологических условиях, иметь небольшой домик на берегу реки, работать в Москве и час всего добираться. Это привлекательно или нет? Для подавляющего числа людей — привлекательно», — ответил глава государства.

    Ранее стало известно, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой ориентировочно достроят и запустят в 2028 году.

    Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что время пути из Москвы в Петербург по ВСМ составит два часа пятнадцать минут. Что еще известно о мегапроекте, читайте в материале «Фонтанки».

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    Владимир Путин1 СентябряВСМ
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