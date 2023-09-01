Вагоны метро, электрички на двух направлениях, мониторинг неба. Смольный рассказал, на что потратит 130 млрд транспортных рублей

Комитет по транспорту Петербурга намерен направить 130 млрд рублей в 2024 году на развитие транспортной системы. Диапазон задач — от электричек в Сестрорецк до слежки за небом.



Как рассказал комтранс 1 сентября, в список основных планов на следующий год входят: поставка еще 80 вагонов модели «Балтиец» для метрополитена, запуск тактового движения электричек на Сестрорецком и Выборгском направлениях (в 2023-м оно запущено в Павловск и Ораниенбаум), развитие автовокзала на Обводном канале и строительство автобусного парка для электробусов на Ржевке (контракт на 11,5 млрд предполагается заключить с компанией «Геоизол»). Кроме того, речь об организации 6 городских и перехватывающих стоянок, приобретении нового подвижного состава для наземного транспорта, сооружение 15 км велодорожек.

