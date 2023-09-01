Пулково принял самолёты, которые не пустили в Домодедово

Петербургский аэропорт Пулково 1 сентября работает в штатном режиме. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани.



В качестве запасного Пулково утром приняло два рейса из Москвы, следовавшие в Домодедово из Дубая (ОАЭ) и Ташкента (Узбекистан).



Напомним, рано утром в районе Люберец сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы. По предварительным данным, никто не пострадал. В целях безопасности ограничивались полёты во Внуково, Домодедово и Жуковском. На запасные аэродромы ушло в общей сложности 14 самолетов.



UPD: Рейсы из Дубая и Ташкента вылетели из Пулково в аэропорт назначения в 8:50 и 9:57 соответственно.