Ограничения вводили не только во Внуково и Домодедово, но и в Жуковском. На запасные аэродромы ушло 14 бортов

Московский аэропорт Домодедово сообщил РИА Новости, что 1 сентября ограничивал полёты с 5:39 до 8:00. Сейчас он работает в штатном режиме. В аэропорту Внуково рассказали, что тоже вводил ограничения рано утром, а теперь функционирует штатно.

Росавиация уточняет, что временно ограничивались полёты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский — «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». На запасные аэропорты ушло 14 самолетов. Их пассажиры будут доставлены в пункты назначения.