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    Ограничения вводили не только во Внуково и Домодедово, но и в Жуковском. На запасные аэродромы ушло 14 бортов

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    Московский аэропорт Домодедово сообщил РИА Новости, что 1 сентября ограничивал полёты с 5:39 до 8:00. Сейчас он работает в штатном режиме. В аэропорту Внуково рассказали, что тоже вводил ограничения рано утром, а теперь функционирует штатно.

    Росавиация уточняет, что временно ограничивались полёты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский — «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». На запасные аэропорты ушло 14 самолетов. Их пассажиры будут доставлены в пункты назначения.

    «В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

    Утром 1 сентября в районе Люберец, напомним, сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы. По предварительным данным, никто не пострадал.

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    Комментарии 3

    Гость01 Сен 2023 в 09:39
    А что случилось?
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