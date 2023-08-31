Священника Иоанна Курмоярова приговорили к колонии за фейки про армию

Калининский районный суд Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима священника Иоанна Курмоярова по делу о фейках про российскую армию. Об этом 31 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Свою вину он полностью признал и раскаялся, добавили там.

Помимо трех лет в колонии, Курмоярову на два года запретили «заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций» в Интернете.

Напомним, Курмояров находится в СИЗО с лета 2022 года, при обыске у него изъяли компьютер и деревянный крест. В его роликах на YouTube-канале (всего таких роликов больше 60) следствие разглядело заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ. Мотивом назвали корысть и религиозную ненависть. Дело дошло до суда очень быстро — священника задержали в начале июня 2022 года, а в последний день лета следователи расследовать уже закончили. Но дальше всё пошло долго и очень тернисто. О том, что говорил монах в своем последнем слове, читайте на «Фонтанке».