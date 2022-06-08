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    Бывшему священнику РПЦ в Петербурге вменяют дискредитацию власти. Суд держит интригу

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    Лишённый священного сана иеромонах Иоанн (в миру Дмитрий Курмояров) в Петербурге стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил России. Церковь ещё в апреле обращала внимание на его активную медийную деятельность.

    Как подтвердили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, 8 июня материалы в отношении Курмоярова поступили в Калининский районный суд. Информацию о том, какую именно меру пресечения просит следствие, суд пресс-службе не предоставил.

    Курмоярова задержали накануне по месту жительства. По предварительным данным, основание для уголовного дела нашли в его роликах, выложенных на YouTube.

    Дмитрию Курмоярову 54 года. Согласно открытым источникам, в монашество с именем Иоанн был пострижен в 2011 году.

    В 2018 году Курмояров, будучи священником Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, привлёк внимание Службы безопасности Украины постом с изображением георгиевской ленточки. В отношении него возбудили административное дело, обвинили в пророссийской пропаганде и удалили из епархии.

    В 2020-м уже в Новосибирской епархии его уволили из семинарии и временно запретили в служении за критический пост о Главном храме Вооружённых сил в Подмосковье.

    В апреле этого года указом патриарха Кирилла его лишили сана. В Московской епархии отмечали активность бывшего иеромонаха в социальных сетях, которой тот будто бы формирует недостоверную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации.

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