Ну и что, что признался. Монах напомнил суду об СБУ и просил не лишать его свободы за слова про армию

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Обвинение просит отправить в колонию на семь лет монаха, который по версии следствия насочинял крамольного про российскую армию и поделился этим с миром. Украинец с российским паспортом напомнил суду о своем жизненном пути.



Дело Иоанна Курмоярова дошло до суда очень быстро — его задержали в начале июня 2022 года, а в последний день лета следователи расследовать уже закончили. Но дальше всё пошло долго и очень тернисто. Сам Курмояров трижды менял адвокатов — первый ушел, когда священник признал вину, со второй подсудимый понял, что не сработался, когда сторона обвинения почти закончила представлять доказательства. Остановился на защитнике, назначенном государством.



Гособвинение в этом процессе тоже оказалось склонным к драме — суд уже почти был готов передавать слово защите, когда прокурор попросил назначить новую экспертизу и дать оценку не пяти роликам с канала Курмоярова, а всем, которые он выкладывал. Эксперты из СПбГУ нашли в них «утверждения в форме пропаганды с элементами агитации против вооруженных сил и государственных органов России».



Расставаться Курмоярову приходилось не только с адвокатами, но и даже с судьей. Добравшись до условного экватора в процессе, его пришлось начинать с самого начала с другим председательствующим. И это было практически больно — свидетелей или экспертов в суд больше не звали, так что прокурор просто очень долго читала почти все тома дела, включая сводки Минобороны и обзор того, что следователи увидели на странице Курмоярова, в том числе мультики про Масяню.

Курмояров давать показания в суде отказался, так что, окончив чтение, перешли к прениям. Гособвинение сослалось на признание Курмояровым вины и на показания экспертов. Квалификация — публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии из корыстных побуждений и по мотивам политической ненависти, обвинение считает ее верной. При этом в чем именно заключалась корысть, прокурор не раскрыл, что отметил и сам подсудимый. Ничего, что отягчало бы вину подсудимого, прокуратура не видит, зато список смягчающих обстоятельств довольно внушителен — в нем и первая судимость, и возраст, и болезни, и пожилые родственники. Несмотря на то, что Курмояров первый и единственный из обвиняемых по делам о фейках в Петербурге признал вину, прокуратура всё равно запросила семь лет колонии общего режима и никаких условных сроков. Гособвинитель также просит суд запретить священнику что-либо выкладывать в интернет и делиться с аудиторией своими соображениями. Компьютер и телефон подсудимого обвинитель просит обратить в пользу государства. Судьба изъятого у Курмоярова при обыске деревянного креста осталась загадочной.



Курмояров долго говорить о себе не стал. Он просил суд принять во внимание главное — он не политик, не госслужащий и никогда им не был, а ролики снимал и выкладывал, потому что ему больно из-за конфликта между православными христианами и вообще он, как и положено священнослужителю, пацифист. Мотив его поступка был не политический, а исключительно религиозный. Курмояров много цитировал священные строки, доказывая с их помощью, что слова о русских и их судьбе в связи с боевыми действиями не его выдумка, а православные догмы.



Подсудимый отметил, что никакие фейки в своих видео не распространял и даже заранее предупредил аудиторию, что цитировать их на канале не будет, как не будет в нем и военных сводок. Когда ему приходили уведомления от Роскомнадзора с требованием что-то удалить, он тут же это делал.



Адвокат, отвлекшись от чирканья ручкой на листочке, вновь рассказала суду о заслугах Курмоярова и о том, как он был вынужден поменять гражданство из-за преследования украинскими спецслужбами. Защитник попросила наказать его ниже низшего предела или условно.



В последнем слове Курмояров тоже напомнил, как за ним гонялась СБУ за георгиевскую ленточку и просил суд обратить внимание, что его фамилия есть в списке на заблокированном в России сайте «Миротворец». Подсудимый попросил прощения у всех, кто мог бы быть оскорблен его высказываниями, и пообещал впредь руководствоваться не эмоциями, а принципом «не навреди». «Обязуюсь не касаться темы ведения СВО нашими военными», — пообещал священник.



Судья огласит приговор завтра, 31 августа.

Пока в Калининском райсуде готовились к процессу по Курмоярову, в Кировском приговорили Ольгу Смирнову. Девушка виновной себя не считает, но срок прокурор просил тот же. Суд снизил его на год.



В монашество с именем Иоанн подсудимый был пострижен в 2011 году.

В 2018 году Курмояров, будучи священником Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, привлек внимание Службы безопасности Украины постом с изображением георгиевской ленточки. В отношении него возбудили административное дело, обвинили в пророссийской пропаганде и удалили из епархии и он уехал в Россию.

В Новосибирской епархии Курмояров служил штатным клириком в храме и пару лет преподавал в местной семинарии, он кандидат богословия. В июне 2020 года его на два месяца запретили в служении за несоответствие званию клирика РПЦ. Сам он связывал это с постом в соцсети, критикующим убранство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Носить рясу ему в итоге разрешили, но в августе того же года уволили из семинарии с благословением на переход в другую епархию — он перешел в Русскую православную церковь за границей.

