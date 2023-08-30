В Петербурге активистка получила 6 лет колонии по делу о военных фейках

Кировский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку активистку Ольгу Смирнову за попранный в соцсетях имидж российской армии. Вину в распространении заведомо ложного она не признала.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, приговор Смирновой огласили 30 августа. Суд признал её виновной в умышленном распространении ложной информации о действиях российской армии и назначил шесть лет в колонии общего режима. Обвинение просило на год больше.



Кроме того, Смирновой на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

