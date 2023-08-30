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    В Петербурге активистка получила 6 лет колонии по делу о военных фейках

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    Кировский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку активистку Ольгу Смирнову за попранный в соцсетях имидж российской армии. Вину в распространении заведомо ложного она не признала.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, приговор Смирновой огласили 30 августа. Суд признал её виновной в умышленном распространении ложной информации о действиях российской армии и назначил шесть лет в колонии общего режима. Обвинение просило на год больше.

    Кроме того, Смирновой на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

    Крамолу следствие отыскало в семи постах, опубликованных в сообществе «Мирное сопротивление» во «ВКонтакте». После обысков дверь в квартиру женщины клеймили словом «Предатель». Под стражей она находится с мая прошлого года, с учётом этого времени срок в колонии будет пересчитан.

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