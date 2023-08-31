Алину Горбачеву травят за побег, а она уже три раза извинилась. Как мир фигурного катания ругает 16-летнюю девочку

Фото: скриншот видео/Alina Gorbacheva RUS Поделиться Поделиться





Поступок 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которую почти сутки искали по всей Москве и нашли невредимой, разделил мир фигурного катания. Одни ее ругают, другие призывают проявить понимание к подростку.



За что ругают Алину Горбачеву

Сильнее всех набросилась на юную фигуристку Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер СССР обвинила Горбачеву, а вместе с ней и все поколение в эгоизме.

«Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, что в будущем она это поймет. Хорошо, что с ней все в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим с ее стороны ужасное», — заявила Тарасова в интервью Sport24.



16-летняя фигуристка Алина Горбачева досрочно ушла с тренировки 28 августа и не пришла ночевать домой. Весь следующий день ее искали полиция и около 90 добровольцев. Водолазами было обследовано несколько участков Москвы-реки. Следственный комитет даже успел возбудить уголовное дело по статье об убийстве. Вечером того же дня появились доказательства, что девочка все-таки жива: нашлись записи видеокамер из кафе, куда она заходила около часа дня. Как оказалось позже, пока ее искали, спортсменка переночевала на лестнице в подъезде. Нашли ее вечером 29 августа в кинотеатре. Алина Горбачева — чемпионка России среди юниоров в одиночном катании.



Журналисты справедливо указали заслуженному специалисту на юный возраст Горбачевой. Для Тарасовой это не аргумент. «В 16 лет человек уже является взрослым. Если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем», — добавила она.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко тоже считает, что в 16 лет человек должен отвечать за подобные поступки.

«Надо понимать, что ей 16 лет, а не 6, она должна отдавать отчет своим действиям. Тем более Алина не просто девочка, а член сборной команды и публичная личность. Практически все фигурное сообщество было как оголенный нерв, все переживали. А что чувствовали родственники — представить еще сложнее. Тренировки — сложный процесс, тем более на таком высоком уровне, но всегда должна присутствовать ответственность и воспитание. Сейчас все владеют гаджетами, написать сообщение близким не представляет никакой сложности. Это обязательно надо было сделать, в 16 лет такие вещи не объясняются. Это абсолютная безответственность со стороны Горбачевой», — заявила Гончаренко в эфире «Матч ТВ».



Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала отвратительным поступок Горбачевой. По ее мнению, на фигуристке лежит большая ответственность.

«Надо донести до любого публичного человека, что так поступать нельзя. Есть ответственность публичного человека. Это просто отвратительно! Конечно, ответственность при этом есть у каждого: и у родителей, и у тренера. Но это не снимает огромную ответственность с самой Алины. Ей 16 лет, она не трехлетний ребенок. Она зрелая спортсменка, чемпионка России среди юниоров. Она флагман юниорского спорта в стране. На нее равняются другие фигуристки. Представляете, что будет, если каждая девочка начнет себе такое позволять?» — задалась вопросом олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в интервью «Р-Спорт».



Самым неожиданным хейтером Горбачевой выступила серебряная медалистка Пхенчхана Евгения Медведева, которая, казалось бы, сама еще недавно была подростком.

«Единственное, что я напомню, что хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому ситуация вызывает такой резонанс», — написала Медведева в соцсетях.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин также, судя по всему, остался недоволен поведением Горбачевой. Когда появились записи с камер видеонаблюдения из кафе и оказалось, что Горбачева в порядке, он отреагировал саркастичным постом в соцсетях: «Приятного аппетита, Алина».



Кто вступился за фигуристку



Однако нашлись и те, кто призвал не спускать всех собак на фигуристку. Чемпионка Олимпиады по конькобежному спорту Светлана Журова считает: сейчас нужно показать Горбачевой, что она нужна и что ее ценят.

«Все это — стандартная практика для родителей подростка. У всех протест выражается по-разному. Думаю, ей покажут, какой шум она навела и как за нее переживали. Слава богу, что нашлась! Я бы на месте ее родителей показала все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали. Может, она хотела почувствовать, что она нужна. В этом возрасте кажется, что тебя никто не любит», — заявила Журова.

20-летняя фигуристка Елизавета Худайбердиева призвала не давить на Алину. К слову, Елизавета принимала активное участие в поисках Горбачевой.

«Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку. Самое последнее, что сейчас можно сделать, — хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло», — написала Худайбердиева в соцсетях.



А по мнению трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, все вопросы должны быть не к Алине Горбачевой, а к ее родителям.

«Они потеряли контроль над ситуацией. Воспитывать и опекать ребенка — это их прямая обязанность. И я считаю, что в первую очередь они должны нести полную ответственность за это происшествие. И за моральное состояние фигуристки Горбачевой. Мне кажется, сейчас отличная возможность у Алины, ее тренера и ее родителей сесть, поговорить и определиться с ее будущим. Нужно еще тысячу раз подумать, тем ли она делом занимается. Потому что крайне эмоциональным людям очень тяжело в спорте. Он может стать для них пыткой», — цитирует Роднину RT.

Стоит добавить, что с девяти лет Горбачева живет в Москве с тренером Софьей Федченко. Родители живут раздельно — отец в Краснодаре, а мать — в Твери. Тренеру удалось уговорить их, что так Алина будет меньше тратить времени на поездки на тренировки и это положительно скажется на ее результатах. Позже мать тоже переехала в Москву, но фигуристка продолжила жить с тренером. Хотя, как утверждает тренер, она и пыталась уговорить мать перебраться поближе к катку, чтобы Алина смогла жить хотя бы с одним из родителей. Мать, по словам Федченко, отказалась.



А как нужно отнестись к ее побегу?

«Фонтанка» поговорила о ситуации с директором СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Татьяной Меньшиковой, у которой имеется огромный опыт общения с родителями и юными фигуристами. Татьяна Анатольевна считает, что психологически 16-летних спортсменов сложно назвать взрослыми людьми.

«Говорят, что в 16 лет человек уже взрослый? Да вы что! Спортсмены и в 20 с лишним лет иногда способны на такие глупости, что диву даешься. А тут девочке 16 лет. Я бы с ней только провела воспитательную беседу, объяснила, что она в первую очередь своим родителям доставила очень много волнительных моментов. Я никогда жестко с детьми не обращаюсь. Ни с детьми, ни с подростками. Надо выяснить причину, ведь она же не просто так, наверное, сбежала. Что-то ее побудило это сделать. Это, конечно, нехорошо, что она так поступила, но если начать ее ругать, ситуацию можно только усугубить», — заявила Татьяна Меньшикова.



По ее словам, в любых спорных ситуациях она старается говорить со спортсменами своей школы. Даже если они очевидно ведут себя плохо, их вызывают на беседу, выслушивают и объясняют.

«Они, как правило, потом сами приходят и говорят: «Извините, да, мы не подумали, больше не будем делать». Я всегда детей жалею, потому что ребёнок более беспомощный, чем взрослый. Взрослый может оказать большое психологическое воздействие. Взрослому человеку обидеть ребёнка проще, потому что у него больше возможностей. А зачем ту же Горбачеву сейчас жёстко ругать? Она ещё глупая девочка, несовершеннолетняя. Поддалась каким-то эмоциям, скорее всего», — заявила Меньшикова.

А что говорит сама Горбачева?

За последние два дня Горбачева только публично трижды извинялась. В первый раз — утром 30 августа, то есть на следующий день после того, как ее нашли.



«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, тренером. — Прим. ред.), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала Горбачева у себя в соцсетях.



Вечером того же дня Алина записала уже видеообращение.

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам. Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать», — сказала фигуристка.



И в третий раз она извинилась 31 августа по пути на тренировку. С виду она была уже в гораздо лучшем настроении.



«Доброе утро! Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Ну и хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было очень нужно, чтобы выговориться, чтобы после него мне стало гораздо легче».

Сколько раз ей пришлось извиняться не под запись, можно только догадываться.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

