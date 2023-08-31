«Пыталась разобраться в своих чувствах». Алина Горбачева записала видео с объяснениями

Фигуристка Алина Горбачева опубликовала видео, где объяснила свое исчезновение намерением «разобраться в своих мыслях и чувствах». Девушка разместила объяснение в своем телеграмм-канале под вечер 30 августа, и попросила прощения у всех, кто ее искал и переживал за нее.
«Только сейчас я понимаю что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — говорит на кадрах Алина.
Девушка отметила, что записывать видео ей «непросто и трудно говорить об этой ситуации».
О безвестном исчезновении 16-летней чемпионки по фигурному катанию среди юниоров стало известно во вторник. Ее путь от катка, который она покинула около 7 часов вечера 28 августа, отследили по камерам. Поскольку девушка направлялась к парку на набережной, к ее поискам привлекли кинологов с собаками, водолазов и волонтеров.
Тем временем Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство».
Под вечер 29 августа Следком сообщил, что фигуристку нашли живой в кинотеатре и вернули матери. Девушка призналась, что ночевала в жилом доме на лестнице.
По данным ТАСС, уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава.