«Пыталась разобраться в своих чувствах». Алина Горбачева записала видео с объяснениями

Фигуристка Алина Горбачева опубликовала видео, где объяснила свое исчезновение намерением «разобраться в своих мыслях и чувствах». Девушка разместила объяснение в своем телеграмм-канале под вечер 30 августа, и попросила прощения у всех, кто ее искал и переживал за нее.



«Только сейчас я понимаю что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — говорит на кадрах Алина.