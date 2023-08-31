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    «Пыталась разобраться в своих чувствах». Алина Горбачева записала видео с объяснениями

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    Фигуристка Алина Горбачева опубликовала видео, где объяснила свое исчезновение намерением «разобраться в своих мыслях и чувствах». Девушка разместила объяснение в своем телеграмм-канале под вечер 30 августа, и попросила прощения у всех, кто ее искал и переживал за нее.

    «Только сейчас я понимаю что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — говорит на кадрах Алина.

    Девушка отметила, что записывать видео ей «непросто и трудно говорить об этой ситуации».

    О безвестном исчезновении 16-летней чемпионки по фигурному катанию среди юниоров стало известно во вторник. Ее путь от катка, который она покинула около 7 часов вечера 28 августа, отследили по камерам. Поскольку девушка направлялась к парку на набережной, к ее поискам привлекли кинологов с собаками, водолазов и волонтеров.

    Тем временем Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство».

    Под вечер 29 августа Следком сообщил, что фигуристку нашли живой в кинотеатре и вернули матери. Девушка призналась, что ночевала в жилом доме на лестнице.

    По данным ТАСС, уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава.

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