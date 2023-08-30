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    Уехать от гриппа на метро. На севере Петербурга появились мобильные пункты вакцинации

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    В Петербурге начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Первым такие машины у станций метро выставил Выборгский район, сообщает 30 августа городской комитет по здравоохранению.

    «Уколоться» можно у станций метро «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Мобильные пункты работают с понедельника по субботу с 08:30 до 19:30.

    Также вакцинация против сезонного гриппа проводится бесплатно во всех взрослых и детских поликлиниках, уточняют в комитете.

    Фото: комздрав СПб
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    Напомним, о готовности города к прививочной кампании против гриппа было заявлено еще 18 августа на совещании в Смольном.

    Планы у чиновников масштабные: планирую привить 3,2 миллиона петербуржцев, в том числе 500 тысяч детей и 12 тысяч беременных женщин.

    Сейчас в наличии вакцина «Ультрикс Квадри». В сентябре ожидают поступления вакцины «Совигрипп».

    Фото: комздрав СПб

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    Вакцинация от гриппа
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