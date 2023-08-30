Уехать от гриппа на метро. На севере Петербурга появились мобильные пункты вакцинации

В Петербурге начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Первым такие машины у станций метро выставил Выборгский район, сообщает 30 августа городской комитет по здравоохранению.



«Уколоться» можно у станций метро «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Мобильные пункты работают с понедельника по субботу с 08:30 до 19:30.



Также вакцинация против сезонного гриппа проводится бесплатно во всех взрослых и детских поликлиниках, уточняют в комитете.