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    Васильевский остров готовят к платной парковке: наносят разметку, вешают знаки

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    Комитет по транспорту Петербурга

    Дорожники обустраивают будущую зону платной парковки в Василеостровском районе Петербурга. Вдоль улиц начали наносить специальную синюю разметку и устанавливать новые дорожные знаки.

    Всего к 1 ноября, когда на Васильевском острове заработает платная парковка, на 118 улицах Василеостровского района установят 3805 дорожных знаков, около тысячи информационных табличек и 80 паркоматов, сообщает 30 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На дороги нанесут 5684 квадратных метров разметки белого и синего цвета.

    Зона платной парковки в Василеостровском районе появится только до Наличной улицы. Она будет рассчитана примерно на 10 тысяч машиномест, из которых 10% отведут под машины инвалидов и тех, кто их перевозит. На 30 улицах намыва после Наличной платной парковки не будет. Парковочные разрешения для жителей Василеостровского района начнут оформлять с 1 сентября.

    После Василеостровского включать в зону платной парковки сразу целые районы больше не планируют. На дальнейшее расширение пока планов нет, только наброски, рассказал в конце июля председатель комтранса Валентин Енокаев. Пока рассматривают только отдельные улицы.

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