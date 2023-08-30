Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили еще один беспилотник

Силами противовоздушной обороны МО РФ был сбит еще один беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом утром 30 августа сообщил губернатор Александр Богомаз.



«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что беспилотник повредил крышу Брянского управления СК. А утром два БПЛА пытались атаковать телебашню.

Ночью семь регионов России подверглись атаке БПЛА. Наиболее масштабными были налеты на Псков и аэродром совместного базирования на территории города. Губернатор Михаил Ведерников пока воздержался от комментариев и попросил следить за его страницами в соцсетях.