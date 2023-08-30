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    Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили еще один беспилотник

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    Силами противовоздушной обороны МО РФ был сбит еще один беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом утром 30 августа сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что беспилотник повредил крышу Брянского управления СК. А утром два БПЛА пытались атаковать телебашню.

    Ночью семь регионов России подверглись атаке БПЛА. Наиболее масштабными были налеты на Псков и аэродром совместного базирования на территории города. Губернатор Михаил Ведерников пока воздержался от комментариев и попросил следить за его страницами в соцсетях.

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