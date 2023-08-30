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    В здание СК в Брянске попал беспилотник

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    На здание следственного управления СК РФ по Брянской области 30 августа упал беспилотный летательный аппарат. До этого сообщалось о хлопке в здании.

    После падения беспилотника повреждена крыша здания Следственного комитета в Брянске, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомства. Документы и вещдоки целы. Следователи фиксируют повреждения.

    Ночью в Брянской области были сбиты четыре беспилотника. Утром средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню в Брянске. Пожар быстро ликвидировали.

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    Комментарии 49

    Гость30 Авг 2023 в 11:22
    Кхе-кхе
    +1−1
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