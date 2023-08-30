В здание СК в Брянске попал беспилотник

На здание следственного управления СК РФ по Брянской области 30 августа упал беспилотный летательный аппарат. До этого сообщалось о хлопке в здании.



После падения беспилотника повреждена крыша здания Следственного комитета в Брянске, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомства. Документы и вещдоки целы. Следователи фиксируют повреждения.



Ночью в Брянской области были сбиты четыре беспилотника. Утром средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню в Брянске. Пожар быстро ликвидировали.

