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    Дроны пытались атаковать телебашню в Брянске, был пожар

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    Новая атака БПЛА на Брянскую область отражена утром 30 августа, сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    Средства ПВО сбили два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

    «Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отмечает Богомаз.

    Ночью в Брянской области были сбиты четыре беспилотника, повреждено административное здание. Местная администрация сообщила о хлопке в здании СУ СК в областном центре. Пострадавших нет.

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