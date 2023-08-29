Индийский луноход сфотографировал свои следы на Луне

Индийский луноход «Прагьян» прислал на Землю первые снимки поверхности Луны. Фото разместили в соцсетях. На них виден кратер диаметром четыре метра и следы колес лунохода.
Напомним, ранее индийский лунный ровер «Прагьян» отправил на Землю данные, которые меняют представление о Южном полюсе Луны.
Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, который способен измерять температуру лунной почвы на глубине до десяти сантиметров. Полученные результаты оказались неожиданными для ученых.
Считалось, что температура на поверхности спутника может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но оказалось, что она составляет 70 градусов.