    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.71eur102.26

    Очень горячо. Индийский луноход передал неожиданные данные о южном полюсе Луны

    2197
    19 комментариев

    Индийский луноход «Прагьян» отправил на Землю данные, которые меняют представление о Южном полюсе Луны. Об этом стало известно в воскресенье, 27 августа, из сообщения Индийской организации космических исследований (ISRO).

    Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, который способен измерять температуру лунной почвы на глубине до десяти сантиметров. Полученные данные, как пишет Press Trust of India со ссылкой на сотрудника ISRO Би Дарукеша, оказались достаточно неожиданными для ученых, передает РБК.

    «Все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию», — сказал специалист. Дарукеша добавил, что это гораздо выше, чем все ожидали.

    На посадочном модуле станции «Чандраян-3» индийский луноход «Прагьян» прибыл на спутник Земли в среду, 23 августа.

    Станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Это третья индийская экспедиция по исследованию Луны: станцию «Чандраян-1» вывели на орбиту в 2008 году, она проработала больше года. Миссия «Чандраян-2» стартовала в 2019 году — предполагался не только вывод станции на орбиту, но и спуск на Луну модуля «Викрам», который должен был доставить на поверхность луноход «Прагьян». Однако за несколько минут до предполагаемого прилунения связь с модулем была потеряна, он разбился при ударе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛунаПрагьян
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close