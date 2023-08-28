Очень горячо. Индийский луноход передал неожиданные данные о южном полюсе Луны

Индийский луноход «Прагьян» отправил на Землю данные, которые меняют представление о Южном полюсе Луны. Об этом стало известно в воскресенье, 27 августа, из сообщения Индийской организации космических исследований (ISRO).



Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, который способен измерять температуру лунной почвы на глубине до десяти сантиметров. Полученные данные, как пишет Press Trust of India со ссылкой на сотрудника ISRO Би Дарукеша, оказались достаточно неожиданными для ученых, передает РБК.

«Все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию», — сказал специалист. Дарукеша добавил, что это гораздо выше, чем все ожидали.