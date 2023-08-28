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    Где похоронят Евгения Пригожина: последние данные

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    11 комментариев

    Информация о месте похорон бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина есть только у родственников. Но «Фонтанка» выяснила, какие варианты рассматриваются на обед 28 августа.

    Еще утром на первом месте среди возможных мест захоронения трех Героев России, погибших при падении самолета 23 августа, было Серафимовское кладбище.

    По последним данным, Евгения Пригожина похоронят на Богословском кладбище Петербурга, Валерия Чекалова — на Северном. О месте последнего упокоения Дмитрия Уткина пока ничего не известно.

    О том, как обсуждают похороны бизнесмена в Петербурге, подробнее читайте тут.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что место и время похорон не знают даже в Кремле, но обязательно их обнародуют, когда родственники Пригожина окончательно определятся.

    23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имею звание Героя России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Евгений ПригожинПохороныПетербургДмитрий Уткин
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    Комментарии 11

    Гость28 Авг 2023 в 14:25
    Почему не в Нигерии?
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