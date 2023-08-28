Где похоронят Евгения Пригожина: последние данные

Информация о месте похорон бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина есть только у родственников. Но «Фонтанка» выяснила, какие варианты рассматриваются на обед 28 августа.



Еще утром на первом месте среди возможных мест захоронения трех Героев России, погибших при падении самолета 23 августа, было Серафимовское кладбище.



По последним данным, Евгения Пригожина похоронят на Богословском кладбище Петербурга, Валерия Чекалова — на Северном. О месте последнего упокоения Дмитрия Уткина пока ничего не известно.



О том, как обсуждают похороны бизнесмена в Петербурге, подробнее читайте тут.