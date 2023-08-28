Росавиация: ограничения вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском, на запасные аэродромы ушли 10 бортов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском утром 28 августа вводились ограничения на полёты гражданских судов — на прием и отправку рейсов — «в целях обеспечения безопасности», сообщает Росавиация.
«При этом аэропорты закрывались частично, выпуск самолетов был разрешён», — отмечается в сообщении.
На запасные аэродромы ушли в общей сложности 10 воздушных судов.
«Пассажиры данных рейсов доставлены в аэропорты назначения», — отчитывается Росавиация.
По состоянию на 7:45, столичные аэропорты и Жуковский функционируют в штатном режиме.
Напомним, агентство ТАСС в 2:30 проинформировало о том, что Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы, а о возобновлении работы сообщило в 3:22. Около 4:30, по данным Минобороны, система ПВО уничтожила беспилотник самолётного типа в районе Люберец.